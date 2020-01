Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El mundo cambia, y se quiera o no, avanza. Negarse a los cambios es sencillamente no subirse al tren del progreso.



Parece que en la IMM, gobernaran adultos mayores, con la cabeza quedada en los años cincuenta. La "Spica", los fuscas de los sesenta, sin Internet, etc.



Luego de tantos palos en la rueda, de miles de problemas, se aceptó Uber.



Ahora, por las últimas normas y decretos, ahuyentan a empresas de monopatines. En lugar de solucionar, compartir, y hacerles un lugar en el mercado, los complicamos.



Vemos cientos de autos, camiones de feria, etc., que no cumplen, desde hace añares, las normativas, como ser computest, etc., pero nadie controla... Si no, recorran las ferias vecinales o los barrios de Manga, Piedras Blancas, Hipódromo, ferias, etc.



Pero a un simple monopatín, que circula por la rambla un domingo, le quieren obligar a tener bocina, espejos, chaleco, etc.



En fin, para "solucionar" el tema de drogas, enseguida le encontraron un lugar en las farmacias de los barrios.