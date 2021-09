Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Los legisladores van a discutir subir la natalidad; algo que no puede ser más opuesto a los ahorros prometidos en campaña.



Tengo 70 años, 4 hijos, 8 nietos y dos bisnietos. Mi deseo es que todos puedan emigrar a un país donde no tengan que trabajar para un Estado que va a despilfarrar los impuestos.



Aumentar la natalidad es pensar para dentro de 25 años y ese aumento se dará siempre y cuando la mayoría no opte por irse.



¿Por qué no pensar en una solución para ahora, haciendo lo que históricamente le dio resultado al Uruguay que fue traer inmigrantes?



Nuestra educación tocó fondo. El daño que hizo Héctor Fiorit diciendo que estaba bien lo que era un desastre, ya no lo arregla nadie.



Veo diariamente centenares de niños que van a las escuelas de Cno. Maldonado y así como van vuelven para atrás, porque las maestras no van.

Se perdió totalmente la vergüenza y el decoro salarial.



Hay que traer maestros del exterior y pagarles sueldos decentes. Hay que traer trabajadores, hombres y mujeres, que mañana mismo estén aportando al BPS, no dentro de 25 años.



Y que nos contagien con buena educación, de la que tanto carecemos.