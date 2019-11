Los sospechosos de siempre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Cuando veo el aviso de los artistas frentistas en apoyo a la candidatura de Daniel Martínez, me viene a la memoria el informe publicado en 2016 por el actual Diputado y futuro Senador Adrián Peña con los datos oficiales aportados por el Ministerio de Turismo sobre las contrataciones de artistas hechas por dicho ministerio entre los años 2005 y 2014 (https://alternativaindependiente.uy/index.php/opinion/entry/149-tocan-con-la-izquierda%E2%80%A6-cobran-con-la-derecha).



De dicho informe surge que en esos 10 años, sólo por contratos del Ministerio de Turismo, se les habría abonado:

Al dúo Larbanois-Carrero, más de nueve millones de pesos.

A Jorge Nasser, más de cinco millones de pesos.

A Héctor Numa Moraes, casi cinco millones de pesos.

A Ruben Rada, más de un millón seiscientos mil pesos.

A Braulio López, más de un millón seiscientos mil pesos.

A Pepe Guerra, casi un millón y medio de pesos.

A la murga Falta y Resto de Raúl Castro, más de trescientos ochenta mil pesos.



Y todo eso sólo del Ministerio de Turismo y hasta fines de 2014, lamentablemente no disponemos de los datos de los últimos cinco años ni de los datos de otras reparticiones públicas, empresas del estado e intendencias frenteamplistas.



Impresiona todo el dinero de nuestros impuestos que se les ha dado a los “artistas compañeros”.



¿Cómo no van a defender al Frente Amplio y al gobierno frenteamplista si han vivido de él (y de nosotros) los últimos 15 años?



Critican a Lucas Sugo por cantar en un acto de la fórmula Luis Lacalle Pou - Beatriz Argimón, por un trabajo por el cual se le pagó con dineros propios, del candidato y su campaña, no con el dinero de todos los uruguayos, pero salen a hacer un aviso en apoyo al candidato Martinez con una sarta de mentiras y mala fe que los deja en evidencia. Tienen miedo de perder las prebendas del estado, temen que se hagan públicas decisiones tomadas en secreto y entre cuatro paredes pero que los beneficiaron a ellos. Temen a las auditorías de un nuevo gobierno de coalición que dejen en evidencia cómo se ha abusado del dinero de todos los uruguayos para beneficio de algunos “compañeros”.



¿Cómo no van a hacer campaña por el Frente Amplio para “no perder lo ganado” si quieren seguir viviendo de todos nosotros? ¿Qué se puede decir de estos “artistas compañeros”? ¿Realmente se puede creer que les importa el futuro del Uruguay, o estarán más preocupados por su bolsillo?



Los uruguayos estamos hartos de la intolerancia, de la descalificación del que piensa diferente o simplemente del que puede pensar por sí mismo, de los que quieren sembrar dudas utilizando la mentira como arma. Porque la mentira no es la forma, los uruguayos queremos un cambio.