¿Sopa? Dos platos

@|La dirigencia sindical del Uruguay se parece a Mafalda. No le gusta la sopa, pero igual tienen que tomar dos platos.



Han apoyado al gobierno, en especial al nefasto período del desprolijo e irresponsable Pepe Mujica, quien en una demostración de locura gubernamental usó y dilapidó los dineros públicos en proyectos que en su gran mayoría han fracasado generando masas de dinero perdidas en un pozo sin fondo.



Así mismo y como si eso no fuera suficiente, apadrinó a inexpertos en la función pública, lo que generó mayores perdidas aún.



Hoy, el actual gobierno - que no se ha caracterizado por tomar los caminos imprescindibles para dar vuelta tal situación caótica -, se encuentra con la caja totalmente vacía y en consecuencia no puede dar cumplimiento a lo que “alegremente” prometió y que la dirigencia sindical apoyó y aplaudió como en los circos romanos.



Entonces, viene la reacción de los “sacrificados” dirigentes. Paros, huelgas, reclamos, rascar hasta en la basura para ver si se puede sacar algo.

Señores, Uds. y los votantes del F.A. son los responsables directos de esta situación, por lo que ahora a tomar el segundo plato de sopa, que bien se ve que no les gusta.