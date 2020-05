Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Se supone que si usted va al Parlamento es para expresar su posición o problema y busca conversar con los legisladores para que conozcan su reclamo y a partir de allí, intentar lograr una solución o el cambio de una situación que desde su punto de vista resulta injusta.



Pues el jueves pasado, fue gente sólo a manifestar su posición desde la calle, y al ser invitados a plantear sus inquietudes ante los legisladores, se negaron a hacerlo.



No iban más que a estar en contra de la LUC y no representaban a nadie más que a sí mismos.



No eran más que personas con banderas y no tenían otro objetivo que oponerse a algo que, a su entender, era malo por sí mismo y de principio a fin. Eso sí, no tenían ni razones ni planteos alternativos. Y así como fueron llegando y desviando el tránsito, se fueron.



Son tiempos extraños. Lo más extraño es que hay personas que sólo existen en negativo. No quieren hablar. No tienen razones para plantear y tampoco representan más que a sí mismos.



En el grupo estaba Plenaria Memoria y Justicia. Tal vez por ahí algo se entienda.