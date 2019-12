Son relatos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



¿Recuerdan el film "Los ídolos están cansados"? Pues parece que aquí ha pasado lo mismo. Tanto Astori como Mujica han tenido una semana fatal. El primero como si la conducción de la economía no fuera su responsabilidad en estos 15 años, al afirmar los problemas del BPS lo hizo como si el Poder Ejecutivo que aun integra, no fuera el principal responsable de esos problemas.



El segundo al caer en su mayor incapacidad, reconocer los verdaderos problemas del país que fue y sigue siendo su lado flaco. Las respuestas desde dentro del FA son suficiente evidencia de como se produce el desastre del que es, fue y será la gran patraña. Nunca enfrentó una dictadura y siempre es responsable por como se manejan las FFAA desde hace mucho tiempo.



La mayor paradoja consiste en que ambos en la Presidencia coinciden con el despilfarro, la incapacidad y las prácticas mas irregulares de como se condujo el país de los "relatos”. ANCAP, PLUNA, Regasificadora, ALUR, Casinos, Negocios caribeños. La lista puede ser mucho mas larga y todos sabemos que armaron la maraña de empresas "tapadas" que no tienen control alguno y lavan culpables.



Relatos es la forma de intentar cambiar realidades. En eso si están en la vanguardia. Y por eso mismo son incapaces de reconocer que fueron ellos el principio del fin de una “fuerza política” cada vez mas dividida por ambiciones de poder que lideran con holgura. Después de mi, el diluvio, dicen que dijo algún poderoso de Roma imperial. Y ambos se lo tomaron como el gran consejo a seguir. Y vaya que hicieron su mayor esfuerzo.