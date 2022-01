¡Son unos macanudos!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|La ridícula medida de AEBU de no cargar dinero en los cajeros del Brou en los principales centros turísticos y justo el pasado fin de semana en que se renovaba la quincena, deja en claro el objetivo político de dañar la imagen del país e incrementar el malestar de la gente.



Económicamente hablando, es evidente que esta medida no afecta ni a la empresa ni a quienes disponen de tarjetas de todos los tipos y colores para solventar sus gastos.



Como siempre, ataca a los más débiles, a los que, con gran sacrificio toman sus merecidas vacaciones, pero que son rehenes de la tarjeta de débito para poder afrontar sus gastos y en aquellos vendedores ambulantes o artesanos que no cuentan con un pos que les permita cobrar sus ventas.



¡Siempre contra el pueblo!



En resumen, estamos una vez más ante un sindicato conformado por un grupo de oligarcas anti patria.