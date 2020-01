Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Sr. Intendente, Yamandú Orsi:



Soy Walter Méndez Arocena, papá de Braulio Joaquín Méndez, representante de Canelones y Uruguay en las Olimpíadas Especiales de Dubai, y homenajeado oportunamente por esa Intendencia conjuntamente con otros atletas.



Esto a modo de presentación, de uno de los vecinos de Paso Escobar, entre Venezuela y William, Solymar Norte, Canelones.



Nos encontramos en la encrucijada más grande de los 27 años que nos instalamos en la zona (1993).



Conjuntamente con otros trabajadores, profesionales, jubilados que viven y han vivido honestamente, vemos que nos van relegando sin saber porqué.



Decimos esto, porque después de hacer reclamaciones de todo tipo en las que intervinieron el Sr. Hontou, el Presidente y la Comitiva de la Junta Departamental de Canelones, el Gerente de las Cooperativas que forma el trabajo de la basura -contra quien no tenemos nada que decir-, ellos se comprometieron a hacer de Solymar Norte "la Punta del Este de Canelones”, poco menos.



Hoy hicieron la pavimentación de Paso Escobar, ¡menos la cuadra en que vivimos!



Los nombrados anteriormente no cumplieron absolutamente con ninguno de sus compromisos.



Será que no tenemos los mismos derechos que otros vecinos de otras zonas, que tienen terminaciones con sus cunetas tapadas, luces en sus calles; merecedores por supuesto de las mejores perspectivas para sus hogares y su familia.



Queremos que se medite sobre esta situación y se cumpla con las obras y necesidades del barrio. Esto lo hago a nivel personal y en nombre de mi familia.