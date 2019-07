Soluciones hay, pero no entreverados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy recibí un correo de un amigo muy querido diciéndome: que estoy muy negativo, coincide conmigo pero alega que vienen muchos detrás y no les podemos quitar la ilusión; nunca escribí que no hay solución, solo que así no y menos entreverados y lo peor que se puede quitar a las jóvenes generaciones es la ilusión y la esperanza disfrazando la realidad o juntándolos con malandros que se han robado todo y ahora quieren entreverarse en los PPTT.



Deben asumir que quienes pasamos el medio siglo o ya lo dejamos muy atrás pertenecemos a dos generaciones perdidas y no les dejamos nada más que una hipoteca pesada.



Nos educamos para un mundo que ya no existía cuando salimos del cascarón, nada tan distinto.



A cada una le toca cargar su propia cruz.

A Luis XV le atribuyen haber dicho: después de mi el diluvio y entre otro diluvio y a falta de alternativas decentes escuchar a Tabaré Vázquez mentir o elaborar teorías de conspiraciones que solo ellos pueden fabricar, la mayoría no tienen opción posible.



Todo lo demás: instituciones, justicia es puro bla bla blá, incluso robos escándalos y negociados, en ninguna parte alguien se mueve por eso; los tiranos solo salen con los pies por delante no se van en lujosos aviones privados.



El recurso del pelotazo a las tribunas para ganar tiempo vale tanto en el fútbol como en la política.



Poner a reparar o asociarse política e ideológicamente, por unos votos locos y como ya conocemos en muchos casos por ninguno, a los que durante 15 años han roto todo lo que tocaron no parece una idea inteligente.

De nada valen las disculpas si no se repara lo que hicieron y se demuestra serio propósito de enmienda; pero de esto no se habla.