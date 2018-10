(|Días pasados llamé al servicio 911 porque vi que habían delincuentes merodeando en la zona de Curva de Maroñas.



Cuando llegó el patrullero a la puerta de mi comercio en vez de ir detrás de los delincuentes me pidieron; nombre y apellido, la cédula de identidad y además me preguntaron si era “soltero o casado”.



Mientras tanto los delincuentes ya habrían llegado a su casa y estarían tomando mate. Además de dejarme expuesto al parar tanto rato el móvil frente al comercio.



Yo me pregunto qué importancia tiene que yo sea soltero o casado.



Perdieron todo ese tiempo en mi, que ya me tenían identificado, en vez de ir a atrapar al delincuente.



Da para reí... o llorar.