Solidaridad en pandemia

Hay momentos críticos en la vida de las sociedades donde situaciones extremas hacen aflorar "valores humanos", parcialmente olvidados.

En nuestro país y probablemente en el mundo, la convivencia con la pandemia ha traído cambios significativos, casi una “revolución”.



Inocultablemente ha provocado angustias, molestias y sinsabores, obligándonos a cambiar nuestros hábitos tradicionales y a vivir de una forma a la que no estábamos acostumbrados.



Nos descubrió el ignorado y difícil trance socioeconómico que las familias más carenciadas estaban sufriendo y promovió ingentes esfuerzos del gobierno y la sociedad para ayudarlas a transitar este mal momento.



Eso que hoy está sucediendo, lo cual la indiferencia social en que vivíamos no nos permitía ver, ha reaparecido y se llama solidaridad.



El comercio y los servicios al público en todo el territorio nacional han sufrido, asimismo, las consecuencias, reduciendo sensiblemente sus ventas y obligando a sus prestadores a cambiar su trato indiferente y hasta deshumanizado, sustituyéndolo por algo que no estábamos habituados a recibir, la simple palabra que la globalización hizo casi olvidar, amabilidad.



El tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y alcohol en gel ya están insertos en nuestras rutinas; el confinamiento y el respeto a los protocolos y recomendaciones sanitarias ya forman parte de nuestra vida actual y probablemente vinieron para quedarse.



Y ojalá no se vayan más, también, la solidaridad y la amabilidad y propicien el regreso de los valores universales que otra “revolución” rescató para la humanidad, sus inalienables derechos de “Igualdad, Libertad y Fraternidad”.