Solidaridad en pandemia

@|Días pasados, tuve la enorme alegría de enterarme por redes sociales, que un grupo de comerciantes del grupo gastronomía (bares, confiterías, hoteles, sedes sindicales y otros) están ofreciendo sus espacios limitados, cumpliendo las normas de distanciamiento pautadas, para que estudiantes que no tengan conexiones de Internet, puedan asistir a estos lugares; hacer uso del wifi de manera gratuita y por un período de tiempo acotado estudiar.



A esta iniciativa, que creo empezó con el Bar Facal, se fueron sumando otros. Y como soy una soñadora, ya comencé a soñar.



Soñar con hoteles, clubes deportivos, espacios inutilizados en determinado horario que dieran por el piso el paradigma de que no puedo estudiar porque no tengo conexión. Y de esa manera Uruguay se transformara en una gran base de informáticos que cubrieran las necesidades de un futuro que se avecina.



Entonces, comencé a llamar a la lista de los comerciantes que están en este proyecto, y allí me enteré que hay panaderías que les sirven la merienda, les llevan el chocolate o bizcochos .Y ya me imaginé que esto podría convertirse en un diferenciador y un promotor del conocimiento que casi con costo nulo, incentivara el aprendizaje, y así, liberarnos de algunos de los temas que angustian: “no a todos les llega”, o no hay cobertura”.



Esta es una de las ventajas que tenemos quienes no somos políticos; vemos las oportunidades donde otros no tienen tiempo ni de analizarlas ni de promoverlas. Ojalá que este proyecto se amplíe.