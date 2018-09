Solidaridad de expresidentes

@| Los países necesitan de clase política preparada, sensible a que cada proyecto diferente no afecte la calidad de vida de la ciudadanía, instrumentar planes de control para que por mala gestión no se esfume la economía de las empresas públicas, asignar a los mejores talentos profesionales para sean determinantes de cada nuevo paso a ejercer para propiciar (si es necesario) la conformación de nuevas empresas. Cada determinación política de gobierno, debe de ser considerada hasta sus últimas consecuencias, de ser necesario. Cada paso en falso como aconteció en el pasado reciente con Ancap, ALUR, ASSE, regasificadora, Puerto de aguas profundas, Pluna, Alas U, Cooperativas varias, Fripur y muchas mas, no se solucionan filosofando, sino con el dinero de doña Maria (ama de casa), don José (jubilado), Ramón (tambero), Federico (trabajador), Pedro (productor rural), Joaquín (comerciante), Rafael (desempleado de 55 años) y tantas menciones más que no hicieron nada perjudicial para los intereses del país y están quedando por el camino.



Yo en lugar de defender amistades internacionales, investigaría responsabilidades en mi país de quienes han deshonrado en forma continua, la confianza depositada por el electorado y perjudicado a la población en su totalidad. Y no depositaría la confianza en nadie que no haya demostrado fehacientemente su inocencia (Lula), máxime con los comentarios de actos de corrupción política demostrada (Mensalao) con responsabilidad de gran parte de los partidos políticos, comenzando por el promotor principal (partido de los trabajadores).y la petrolera de Brasil la más grande de América latina y sus pérdidas impresionantes y las empresas privadas OAS y Odebrech encargadas de la obra pública y asociadas a la clase política mas conspicua del gobierno de Brasil, quienes han sido condenados. No daría este artículo ni varios más para hacer mención de todos los políticos involucrados y con responsabilidades judiciales.



Que importante hubiera sido que Uruguay hubiera tenido un presidente que se pusiera al frente contra la corrupción de su gobierno y no dejando al pueblo para que se hiciera cargo de todas las pérdidas por déficit de su gestión. El universo está lleno de luchadores sociales que lo que menos son defensores de los desposeídos y si por carecer de formación moral y ética, aspirantes a prestigiarse apoyando a los desprestigiados, confundiendo a la población sin importarles un ápice los valores de formación institucional y republicana.



La democracia para el Sr. Mujica es una calle que desemboca cercana a la ex cárcel de Miguelete .