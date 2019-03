La soledad del Presidente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Realmente no recuerdo a un Presidente en la soledad que se encuentra hoy el Dr. Vázquez, hasta Jorge Batlle en los momentos mas difíciles tenía “hinchada”.



El Dr. Vázquez a partir de la triste pelea con el colono, fue perdiendo pie.

Debemos recordar lo que fue en el período 2005-2010, todos, blancos, colorados, frentistas estábamos hasta orgullosos de tener un Presidente así.



¿Qué pasó? Muy sencillo, sus asesores, su gabinete, no cumplieron el rol que deben cumplir. Simplemente todos aplaudieron todo, nadie le dijo que algunas cosas no estaban bien y juntos siguieron esa escalada de sabiduría y errores.



Los invito a leer la carta que Zimmer, ex intendente de Colonia envió al Sr. Vázquez, escuchen con atención que dice el flamante Comandante cuando se refiere a Manini Ríos y sobre todo, la corta pero lapidaria frase de Mujica cuando le preguntan sobre el cese de Manini.. “en mi Gobierno nunca perseguí a nadie (sic)”.



Qué pena, no tenía que borrar con el codo lo que escribió con la mano.



La biología siempre debe ser respetada.