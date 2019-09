Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Soy integrante de la Comisión Pro Solar de Artigas, Asociación Civil, constituida el 15 de marzo de 2013, para procurar se cumpla la Ley 13260 del 15 de mayo de 1964, titulada “Artigas-Oribe”, que declaró de utilidad pública y dispuso la expropiación del inmueble, donde el 19 de junio de 1764, nació y vivió sus primeros años, el Jefe de los Orientales y Protector de los Pueblos Libres.



Ubicada en la esquina de las calles hoy llamadas Cerrito y Colón, entonces llamadas San Luis (conocida vulgarmente como “de la Fuente”) y San Benito. Por entender que el lugar de nacimiento es tan importante como el lugar donde murió. Existiendo incluso dos leyes anteriores de 1960 y1961 que no pudieron cumplirse por defectos de redacción.



En estos 6 años y medio, la Comisión recibió numerosos apoyos, entre los que recordamos a la Asociación General de Autores del Uruguay, donde nos reunimos por primera vez, del Ateneo de Montevideo, Asociación de Bancarios del Uruguay, Escuela de Artes y Artesanías Dr. Pedro Figari, Instituto de Arquitectura y Urbanismo de la Unión, Círculo Patriótico de Montevideo-Las Piedras, Asociación de Amigos del Museo de Blandengues, Asociación de Descendientes de José Artigas, Escuela de Candombe Mundo Afro, Academia Uruguaya del Tango, Instituto de Historia y Cultura Militar del Uruguay, Asociación Nativista Osiris Rodríguez Castillo “De tiempo adentro”, Asociación Patriótica del Uruguay, Concejo Vecinal CCZ1, Municipio B, Alcalde Dr. Carlos Varela Ubal, Asociación de Oficiales de Reserva del Uruguay, Rotary Club que funciona en el Club Uruguay decano de todos los clubes rotarios, y el importante apoyo de la Comisión Nacional del Patrimonio. Cuyo Presidente Arq. Nelson Inda que nos manifestó estar dispuesto a estimular y alentar la expropiación. Todos manifestaron su acuerdo y ninguna opinión se ha expresado en contra. Pero la Ley sigue sin cumplirse.



Buenas noticias tuvimos a fines del pasado año, cuando el Alcalde Dr. Varela, nos manifestó un apoyo total, asegurando que se cumpliría con lo legalmente dispuesto, y luego la Junta Departamental de Montevideo, autorizó el gasto necesario. Tanto que, considerando casi finalizada nuestra misión dejamos de reunirnos regularmente. Pero manteniendo siempre contacto.



Pero hasta ahora no tenemos más noticias, y no sabemos si se inició o no el Proceso Judicial expropiatorio. Y si se inició en qué estado se encuentra. Y si siguen disponibles los fondos dispuestos por el deliberativo comunal. Y la Comisión no puede contestar las numerosas preguntas que nos formulan quienes desde el principio nos apoyaron.



Realmente no podemos dejar de mencionar que la Reforma de Plaza Zabala, fue dispuesta y realizada en muy poco espacio de tiempo, a pesar de que hubo importantes críticas, en especial de vecinos. Fundadas y numerosas, aunque no se compartan. Pensando por nuestra parte que es imposible comparaciones, pero pensamos que era más importante acordarse de este lugar de la Ciudad Vieja a escasa distancia de la plaza.



Y también recordar que en el Municipio “Puebla de Alborton”, Provincia de Zaragoza, España, que solo tiene 138 habitantes, desde el 15 de setiembre de 2015, hay una Plaza en Homenaje a Artigas, cuyo busto la preside. Porque en ese lugar nació el abuelo de nuestro Prócer. Plaza de la que primero se preocupó de visitar fue un compañero de nuestra Comisión Juan Casares Mora que lo hizo en setiembre de 2014, bastante antes de la inauguración.



Y el lugar (esto es el solar y no la edificación) donde nació el Prócer sigue desocupado, cerrado y en estado de total abandono y suciedad, crecen yuyos en sus paredes y pintarrajeado como estuvo funcionando allí un bar. Solo queda demoler la actual construcción, y darle un uso adecuado a su importancia.