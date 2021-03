El software del MSP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Urge un cambio del software de agenda del MSP.



El sistema ofrece lugares que no tienen disponibilidad. Se debería ofrecer sólo aquellos que tienen algo libre, entonces allí se elige, y si no se encuentra lugar, que deje elegir otro lado en forma sencilla.



La verdad es que está bastante precario el software de agenda, no pasaría una revisión seria.



Además, informan que antes de las 8 de la mañana Montevideo no tenía más cupos. ¿Acaso hay que rogar por un cupo?



Administren bien la cantidad de gente y dimensionen correctamente la carga del sistema para que funcione correctamente.



La cantidad de personas entre 50 y 70 años es bastante más que 90.000, que es la capacidad para vacunar en los tres días que habilitaron. Es una simple cuenta de almacenero.



Se trata de algo serio y se precisa una solución en serio, con la cantidad de cupos suficientes para todos.



Por supuesto que intenté incontables veces sin éxito. Llegaba a un vacunatorio y me decía que no tenía disponibilidad en ningún horario y en lugar de elegir otro, había que arrancar todo de nuevo. Este error no lo hacía yo cuando era estudiante en la facultad.