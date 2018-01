¿Qué sociedad queremos?

*| En el orden natural de las cosas, “el que la hace la paga”.



No sucede lo mismo en la legislación humana.



En esta última, se buscan excusas y más excusas para no cumplir la ley. Se alegan habilidades, traumas, ignorancia, etc., para zafar.



Siempre va a aparecer un señor versado en derecho para defender a un violador contumaz.



En cambio, en el orden natural de las cosas, el que no respeta la ley natural, recibe su castigo. Lo vemos a diario. Ocurre con quien se cae de un quinto piso, décimo o vigésimo piso; la ley de gravedad se cumple siempre. Como se cumple siempre y no hay abogado o juez que la pueda eludir, nadie se arriesga.



Creemos que va siendo hora que el gobierno adopte la misma filosofía inviolable de la naturaleza, si no se quiere que el caos sea total. Aunque no le guste al Presidente o al Ministro, el sol va a seguir saliendo por el este y ocultándose por el oeste; la Tierra va a seguir girando en el espacio a 1608 km por hora, como lo hace, hace millones de años.



El día que haya una autoridad capaz de respetar el orden natural, seguramente volverá a reinar el orden.



Otro fenómeno: todos los días aparece un malviviente, degenerado, acusado de violentar a una niña o niño. Lo meten preso por un tiempo pero, pasado cierto tiempo, sale en libertad y vuelve a las andadas.



¿Por qué cuando reincide no se le castra como se castra a los perros?



Estamos seguros que en muy corto tiempo esto soluciona el problema.