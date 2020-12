Sociedad sin lectores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Según la encuesta “Retratos de la lectura en Brasil” (IBOPE, 2019) de 2015 a 2019, ocurrió una caída en el número de lectores en todas las clases sociales de un 9 %, acompañada de una disminución de la renta familiar.



Sin embargo, no parece que la merma del salario sea el único factor que incida en el menor número de lectores.



Para el sociólogo Enrique de Vicente, el fin del libro ya se está dando por la llegada del nuevo “dios de plasma y silicio” (computadora, celular o tableta) que se conecta a Internet: es la “nueva era de lo electrónico”.



Aunque por estos medios electrónicos podríamos leer conocimientos hasta el hartazgo, “la gente cada vez quiere menos texto”, o sea, estamos frente a un cambio cultural.



Esta situación puede desembocar en el fin de la reflexión, porque al no ejercitar el pensamiento crítico ni sopesar la información, no se da el cambio de consciencia, que es lo que nos lleva a construir sabiduría, verdadero conocimiento. En la opinión de Vicente, Internet “pasó a ser un estercolero”.



El pasado domingo 6, escuché por radio que había muerto Tabaré Vázquez.

Desde la distancia sentí el clamor de la gente que lo tributaba en el cortejo.

No vi imágenes, pero las palmas que se escuchaban son el texto que yo interpreté como el agradecimiento a un uruguayo servidor de la patria.