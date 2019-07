La soberbia de la ignorancia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Y de la mentira y la poca vergüenza.- Todo ello implica el irrespeto profesado por el poder ejecutivo actual hacia la Dignidad, El Intelecto, y los Derechos de la población. Aunque ya todos hemos asumido como normal la existencia de tales condiciones en todos los niveles del gobierno que nos aqueja, igualmente sentimos indignación e impotencia cada vez que sufrimos los efectos de acciones impregnadas de iniquidad. En un acto dictatorial, propio de un rancio totalitarismo, la presidencia ha emitido un decreto que determina la incorporación de las zonas de Centurión y Sierra de Ríos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.



Y digo dictatorial, no sólo porque por enésima vez ha mentido diciendo que la mayoría de los productores rurales involucrados (200 aprox.) aprueban este despropósito, siendo que hay una concluyente mayoría en contra, sino porque además el decreto-verticalazo omite instancias legales, éticas y administrativas que, estaban pendientes de finalización luego de efectuada la audiencia de diciembre/2018 en la cual los productores hicieron reclamos, propuestas y aportes técnicos que difieren de los motivos esgrimidos por el gobierno para concretar el proyecto.



A menos que haya algo que no conozcamos, lo único que este gobierno no ha podido doblegar es el Poder Judicial. Y en él nos ubicaremos. Reiteramos finalmente que, es ineludible la protección de la bio-diversidad, pero ello no debe hacerse con el costo a cargo de los productores rurales, extremo éste que impone el decreto espurio.