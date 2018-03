Soberbia y desprecio

@|Ver las posiciones que viene adoptando el gobierno y en forma principal el Señor Presidente. Me hace rememorar la imagen del capitán del Titanic, el cual a pesar de saber que ingresaba en zona peligrosa, no tuvo empacho en ordenar “más velocidad” lo que todos sabemos llevó a la colisión fatal.

“La política ya está definida”; “La respuesta a los autoconvocados la daré en cadena nacional”; etc.



La tal cadena, que no fue una respuesta a los planteos hechos, fue una demostración cabal de que los lentes con que ve el horizonte no le permiten advertir los icebergs que el Uruguay tiene enfrente.



El desempleo bajó en el interior del país, no porque haya más trabajo sino por la razón del artillero - hay menos gente viviendo ahí - y por lógica aumentó en Montevideo.



Tendremos que esperar hasta el hundimiento luego del choque.

La gran pregunta es si al igual que el capitán del Titanic se hundirá para siempre o saltará antes.