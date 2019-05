Situación en Venezuela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| Pregunto, ¿más allá de ideologías, no creen que en Venezuela hace falta un diálogo real, auténtico? La gente la está pasando mal, eso es muy claro.



El resto son rencillas políticas en las cuales mejor no meterse, o al menos así lo prefiero yo. Lo único que me falta es que me tilden de pro yankee, nada, nada más lejos.. Alguien escribió que a Maduro le importa más su ego, su soberbia o sus negocios que el pueblo. Se necesitan elecciones libres con auditores de países serios, como Holanda, Suecia, Nueva Zelanda; eso necesita Venezuela. ¿Es tan difícil? ¿Hay tantos intereses creados? ¿Tantos? Y no me salgan con que Maduro fue electo, porque todos sabemos que fue fraude y además solo votó el 20 %.



Venezuela duele ...