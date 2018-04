Situación de Montevideo

@| El Sr. Intendente Martínez generó expectativas, por lo menos a mí. Más aun teniendo en cuenta a sus antecesores. Incluso fue una buena señal la visita inicial de Jan Gehl. Pero por ahora son pocos los resultados o intrascendentes.



Se iban a trasladar a los ambulantes de la peatonal Sarandí para que la peatonal fuera más transitable y disfrutable por vecinos y turistas, pero muchos siguen ahí instalados.



Se iban a tomar medidas contra los grafiteros, que es realmente una vergüenza cómo están muchas de las paredes de esta ciudad. Por ahora, sin resultados, los grafiteros se mataron de risa de las tímidas acciones de la Intendencia.



Se iban a tomar medidas para recuperar la Ciudad Vieja y lo principal que se hizo hasta ahora fueron las veredas y el resultado no tiene demasiado para destacar.



La ciudad sigue teniendo problemas importantes en la gestión de su limpieza y la respuesta básicamente se reduce a dar excusas.



Se iban a tomar medidas contra los ruidos molestos de los boliches, pero los vecinos siguen sufriendo las noches sin poder descansar, y los dueños de los boliches también se matan de risa. Ahora la Junta Departamental sacó una reglamentación al respecto, pero no me extrañaría, dado los antecedentes en este tema, que la Intendencia la encajone, la reglamente diluyéndola o no implemente la fiscalización correspondiente.



Se iba a remodelar 18 de Julio, hicieron mil presentaciones, pero al final no se hizo nada.



En definitiva, un Intendente más preocupado en su próxima candidatura que en resolver los problemas de esta ciudad. Una lástima.