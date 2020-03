Situación con el MEC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Esta carta es en relación a la entrevista realizada a la flamante Directora de Cultura, Lic. Mariana Wainstein, publicada en la edición N° 2062 del Semanario Búsqueda, y en la que se menciona que “asume con deudas la gestión anterior del MEC por casi un millón de dólares”.



Puedo dar fe de ello en tanto soy una de las damnificadas.



En octubre de 2019, se me otorgó una beca “Eduardo Víctor Haedo” en la modalidad música profesional, pero hasta la fecha no se ha hecho efectivo el pago.



Tal como disponen las bases del llamado, los proyectos debían realizarse a partir de enero de 2020. En mi caso, el proyecto aprobado estaba estipulado para comenzar ese mismo mes y finalizar en febrero, pero aún no he podido realizarlo por la informalidad con que se viene manejando el tema.



Este retraso, además, afecta la agenda de más de 140 colegas y docentes contemplados en el proyecto. Las sucesivas postergaciones producto de la incertidumbre de los pagos ha llevado a que el proyecto corra serios riesgos de no poder realizarse, y lo que es más, afecta directamente la planificación personal del resto del año.



Mención aparte es el tratamiento recibido de parte del MEC durante todo el proceso, siempre con respuestas parciales, ambigüedades varias e información contradictoria. La incertidumbre signó el proceso, lo que llevó a presentarme personalmente en el MEC para explicar lo delicado de la situación, pero sigo sin encontrar una solución.



Confío que las nuevas autoridades honrarán los compromisos asumidos por la anterior administración. En este sentido, he enviado una carta al nuevo Ministro Pablo Da Silveira reseñando lo anterior y solicitando que sea intervenido el expediente del FEFCA con urgencia para resolver esta situación porque, como bien señala la Lic. Wainstein, “lo primero es pagar las deudas”.