Situación Lagos Parque Miramar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Estimados Sras. y Sres. Senadores de la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la ROU: Sra. Amanda Della Ventura, Sra. Gloria Rodríguez, Sra. Sandra Lazo, Sr. Raúl Lozano, Sr. Juan Sartori/Sr. Juan Straneo, Sr. Daniel Caggiani, Sr. Germán Coutinho.



Ref: Escrito 8.4.2022 - Denuncias por contaminación y construcciones depredatorias (edificio Américas 1 en Av. de las Américas de la Empresa Tanco). Ampliación de hechos graves de impacto medio ambiental en Lago Parque Miramar e inmediaciones.



De nuestra consideración:



En representación de los vecinos del Lago Parque Miramar (actualmente Asociación Civil de Vecinos Lagos Parque Miramar) Lago correspondiente a Padrones Actuales número 47792 y 46840, delimitado por Avenida de las Américas, Calle José Martí y Arroyo Carrasco visitado y recorrido por miembros de la Comisión actuante, exponemos los siguientes hechos ocurridos recientemente:



En padrones lindantes al lago Parque Miramar en uno de los predios autorizados por la IMC y la Junta de Canelones para edificar un edificio de dimensiones descomunales (donde la regla es una vivienda cada 500 metros), se han talado todos los árboles, tapado los bordes y riveras al lago ocupados por juncos oxigenadores del agua fuertemente contaminada. Los nidos de garzas, gansos, patos, nutrias, tortugas y aves silvestres han sido destruidos en pocos días. En el predio rellenado ilegalmente lindante al arroyo Carrasco han tapado todos los juncos oxigenantes del agua en estado hipertrófico grave (ver fotos y material entregado, así como actas notariales).



El deterioro es cada vez mayor del ecosistema. El agua nuevamente está amenazando el sano convivir de los que habitamos allí en dicho ecosistema conformado hace décadas.



La mortandad masiva de peces está a un paso de volver a ocurrir y los árboles valiosos de gran porte talados recientemente son irremplazables. Constatando que la sistemática destrucción y falta de respeto de las leyes y ordenanzas vigentes no son motivo de suspensión de las obras mencionadas y detalladas en detalle hasta hoy por ningún ente de contralor que debiera hacerlo. Ante decenas de denuncias entregadas y enumeradas en escritos anteriores.



Apenas transcurridos pocos días de su visita y recorrido de la zona, presenciamos el despliegue de máquinas y camiones comenzando a destruir cada planta viviente, nidos de animales que habitan allí, extendieron el área del terreno invadiendo el lago público contaminándolo y reduciéndolo. Aumentando la posibilidad de otro colapso ecológico como venimos viviendo de modo repetitivo con la mortandad de miles de peces. Apropiándose de un espacio de bien común público como es el Lago. Que según nuestras escrituras no puede ser alterado en su dimensión y puede ser usado bajo condiciones establecidas en detalle por los vecinos lindantes al lago o visitantes.



También se observó sobre otro Predio de Avenidas de las Américas un cartel que anuncia próxima construcción de otro edificio de gran porte de los Arq. Kopel -Sánchez.



Pedimos de modo urgente, que esta nueva depredación sistemática descomunal sea prohibida, frenada, los permisos de construcción bajo el régimen de “mayor aprovechamiento” suspendidos y legalmente revisados para la Zona que según el Costaplan es una zona de Protegida y de Ordenamiento Concertado.



Evaluados. Pedimos además con la potestad con la que cuenta la Comisión y sus integrantes, impedir se siga con la destrucción sistemática del entorno lacustre, proteger la flora y fauna que en nuestra Constitución está protegida en detalle. Los rellenos de los lagos y sus bordes para generar padrones nuevos escapan a toda normativa y la asignación de aguas públicas a discreción a inversores que no respetan las leyes y ordenanzas no pueden ni deben afectar nuestras vidas, y la del ecosistema como lo vienen haciendo hace casi dos décadas.



Adjuntamos en el escrito entregado Plano y cédula catastral de Padrón 47792 parte original del mismo Lago que fue reparcelado y vendido a inversionistas (Empresa Edílica) para desarrollo inmobiliario y con autorización de la Intendencia de Canelones para realizar rellenos.



Agradecemos su pronta intervención definitiva.