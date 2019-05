Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Análisis estratégico de DACS 2 del pasado 3/4/2019.



Hace un año atrás analizamos la muy mala situación de la Industria aeronáutica nacional en base al DACS 1, este año hubo un hecho que vale la pena resaltar o analizar:



El pasado 3/4/2019, se llevó acabo en R.V.P. en Montevideo, un nuevo D.A.C.S. (Desafíos para una aviación civil sostenible en el Uruguay) 2 , pero con características muy particulares:



El MTOP, presentó el informe final de 6 oficiales de la OACI, que trabajaron en nuestro país (nadie sabe cuánto se cobró por el asesoramiento); no estamos en contra de lo que se hizo, pero a la mayoría de los resultados alcanzados, los actores aeronáuticos nacionales ya conocíamos esas falencias.



En este seminario no se mencionaron los problemas actuales de los talleres aeronáuticos, principalmente los de Melilla SUAA, los problemas de los Aero clubes. La gran carga fiscal, la comercialización casi nula, la competitividad negativa con los países de la región. Los engorrosos trámites en la autoridad. Ni se habló del llamado a licitación de administración y o ideas del AIC viejo.



Se concluyó en definir aspectos claves de la gestión, costos de las mismas, aplicación del derecho privado, niveles estratégicos. Mejoras a la organización y su estructura, o sea hacerla más eficiente. Tener el personal calificado y necesario.



Autofinanciación (lo cual es imposible actualmente de acuerdo a directivas de MEF, que hace que los recursos económicos restantes vayan RRGG por parte de la autoridades (léase DINACIA)).



Se pretendió con este seminario influenciar al concesionario del AIC (Puertas del sur) para que ampliara su administración hacia aeródromos del Interior, SUSO, SUPY, SURV (Salto, Paysandú, Rivera)…



Se pretende también sacar a los militares de la DINACIA (política totalmente equivocada porque estos han sido siempre la base de una buena seguridad, de honradez, lealtad y conocimiento adecuado de la gestión).



Se pretende también por parte del MTOP hacerse cargo de AERO COMERCIAL, por los rubros que en él se manejan (otro error estratégico, los militares que están en esa área son seguro de la más alta honradez).

Ó sea, le han errado en el análisis estratégico, por no tener clara la situación actual de la industria.



Lo que necesita nuestra industria Aeronáutica es (algunos de estos temas los tratamos directamente con el MTOP en su despacho):



A - Bajar urgentemente los combustibles de aviación, para hacerlos más competitivos (más bajos), que los de la región.



B - Tener trámites de gestión en la DINACIA más fáciles, ejecutivos y no tan burocráticos. Por ejemplo la tramitación de partes de aeronaves o la matriculación de las mismas.



C - Tener combustible en los aeródromos nacionales e internacionales los días feriados (para que los actores puedan volar, fundamental para la vida de la aviación).



D- No depender tanto de los sindicatos de ANCAP y DINACIA.



E -Tener trámites eficientes en la gestión de los aeropuertos.



F- Mejorar la seguridad de los Aeropuertos, todos con vigilancia de cámaras en todos los perímetros y la seguridad operacional.



G - Comercializar y o licitar áreas públicas para no tener infraestructuras cesantes (ejemplo AIC Viejo -promesa incumplida por el MDN-).



Hay que apoyar las iniciativas privadas de creación de asociaciones, escuelas o MRO en áreas cesantes. Dar facilidades económicas para esto.

La industria aeronáutica no puede esperar. ¿Por qué?



Porque el mundo y nuestro país necesita para el 2022 más de 3000 pilotos internacionales y otro tanto de técnicos aeronáuticos.



La necesidad de China e Indochina se ven claramente en los pedidos internacionales y Uruguay no puede quedar aislado.



Necesitamos la urgente implementación de más HUB, talleres aeronáuticos, y más aerolíneas que traerían trabajo al sector y de esa forma revertir la tendencia al deterioro.