Situación de calle

ACUPI Montevideo

@|Así culminó, hace unos días, la nota televisiva que se le realizó a una alta jerarca del Estado. La historia comienza con un niño de apenas 12 años que dormía en la calle hacia varios días y cuya situación fue denunciada por la gente de la zona.

El mismo, luego de varias interacciones con la policía, fue finalmente incorporado a un hogar de 24 horas del INAU. Una vez instalado allí, se está realizando una ardua tarea de “convencimiento diario” para que allí se quede y no desee nuevamente dormir, comer y vivir en la calle. Hemos llegado a un punto en donde es necesario convencer a un niño de apenas 12 años que debe quedarse dentro del sistema y no regresar por su voluntad a las calles.

Yo me pregunto: ¿no es tarea del Estado y sus representantes, retenerlo luego de agotadas todas las instancias de conciliación con la supuesta familia? ¿Hasta dónde se puede llegar con la idea de libertad cuando la libertad es dormir a la intemperie, sin hogar, sin familia y sin ningún tipo de cuidado o guía? ¿Cuál es la idea exacta de libertad que se maneja?

Cuando un niño está siendo vulnerado en sus derechos, en su lugar de residencia, en su derecho a alimentación, techo, seguridad, amor, ¿cómo podemos pensar que él mismo elija volver a vivir en la calle y aceptar esa elección porque es “libre”?

¿Cuál es el papel del Estado entonces? ¿Cómo el Estado puede servir de garante si no lo es? Hemos rebasado la idea de libertad, la hemos exagerado y extralimitado porque nos da miedo la palabra autoridad, nos da miedo que el Estado pueda esgrimirse como tal y se ocupe de un niño de apenas 12 años que hay que salvar de una vida peligrosa desde todo punto de vista.

Necesitamos volver a centrarnos en torno a lo simple, a lo obvio, con 12 años no se puede decidir, es el Estado, los Asistentes Sociales, los organismos creados para tales fines, quienes deben hacerlo por él, por su bienestar y para que pueda llegar a una edad en la que sí pueda elegir haciendo uso de su libertad y su razonamiento, que es lo que quiere llegar a ser en un futuro que no existirá de otra manera.