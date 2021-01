Situación crítica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Intendente de Maldonado, Ing. Agrónomo Enrique Andrés Antía Behrens:



Estimado Ing. Antía, nos dirigimos a Ud. los vecinos de La Barra, Maldonado, para exponerle la cruda situación de violencia que nos aflige desde hace meses.



Lamentablemente, estamos sufriendo una ola de robos en nuestras casas, muchas veces varios robos por día. A pesar de que la mayor parte de nuestras casas tienen alarma, los delincuentes toman lo que pueden y se van, dejando detrás muchas veces un daño mayor que el valor de lo que se llevaron ya que no dudan en romper vidrios, puertas, ventanas, rejas, etc.

Prácticamente no hay casa que no haya sufrido algún tipo de robo en la zona y la frecuencia de delitos aumenta con la llegada del verano.



Por otro lado, la violencia con la que se manejan los delincuentes también va en aumento.



Tiempo atrás, dos delincuentes que forzaron su entrada a la casa de un vecino envenenaron a su perro, se tomaron su tiempo para revolver todo pese a que sabían que los estaban filmando, y al salir se toparon con un guardia de seguridad móvil al que amenazaron con matar.



Pese a que regularmente hacemos la denuncia de estos hechos, la Policía no ha podido frenarlos.



Una excepción fue hace unas semanas, cuando dos vecinos sacaron una foto de un par de sospechosos en un auto que fueron luego interceptados por la Policía y se descubrió que circulaban en un auto robado con elementos robados a bordo.



Ya tuvimos una reunión con el Sub-Jefe de Seguridad de Maldonado y con el Comisario de La Barra, quienes nos hicieron saber que si bien la población de Maldonado se triplicó en los últimos diez años, el número de efectivos en La Barra sigue siendo el mismo; que tienen una gran carga de trabajo por delitos complejos y que esperan un aumento de los robos en nuestra zona.



Entendemos que los robos en las casas son un problema menor con respecto a los delitos de narcotráfico de San Carlos, pero todos bien sabemos que si no podemos parar la ola de robos pronto tendremos que lamentar delitos cada vez más violentos.



Esta situación provoca que los vecinos debamos recurrir cada vez más a sistemas de alarmas y de seguridad móvil, e indudablemente todo esto tendrá un impacto substancial sobre el turismo por los costos y la inseguridad.



Es por ello, Ing. Antía, que solicitamos su apoyo para poder resolver los casos pendientes y poder frenar la ola delictiva.



La ventaja táctica que tenemos es que el delincuente que roba en La Barra sólo tiene tres vías de escape, de manera que se podría desarrollar un sistema mas eficiente de monitoreo de las cámaras que están instaladas en los lugares clave apenas se difunda la información certera de un delito, y que la Policía instale retenes en los tres puntos de salida.



La Intendencia de Maldonado difundió un comunicado en el que el Director General de Administración y Recursos Humanos, Miguel Abella declaró: “Se instalaron las 1200 cámaras previstas para este período de gobierno, las cuales están distribuidas en 375 sitios y permiten tener vigilancia en todas las entradas y salidas del departamento. La Administración de Enrique Antía no descarta a futuro una ampliación…”.



Ing. Antía, necesitamos que a esas cámaras se les dé el uso para el que todos invertimos, con nuestro esfuerzo, apoyando la gestión de la Intendencia.

Los vecinos de La Barra queremos trabajar en equipo con la Intendencia, y que la Intendencia nos escuche.



Sólo así podremos erradicar la oleada de violencia que estamos viviendo.



Le agradecemos desde ya el tiempo que pueda dedicarnos y el esfuerzo para que podamos mantener a La Barra como un lugar seguro para todos.



Copiamos este escrito a la Fiscalía y al Ministerio del Interior, con quienes también nos estamos comunicando.