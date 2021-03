Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Las siguientes consideraciones son acerca de las personas en situación de calle que viven en mi barrio, Pocitos, y las consecuencias que ellos ocasionan en los lugares donde suelen acampar. En mi caso, frente a mi casa.



1- Hacen sus necesidades fisiológicas en el lugar donde duermen a toda hora del día (olores nauseabundos que los vecinos debemos soportar), además de esparcir sobre las veredas todo tipo de basura, llámese restos de alimentos, bebidas, envases, colchones, cartones, ropa, etc.



2- Algunos de ellos tienen perros, con la falta de higiene que ello conlleva.



3- Si se les pide que se retiren del lugar, dicen que la calle es libre. Es cierto, pero para circular, pues con ese criterio yo podría estacionar mi auto sobre la vereda, pero la Intendencia me lo haría sacar y me multaría. También si pongo algún negocio que ocupe la vereda debo tener permiso de la IMM. Por otro lado, si la vereda está en malas condiciones, el responsable de arreglarla es él o los propietarios del edificio.



4 - El concepto de libertad es real cuando la conducta de uno no afecta los derechos del otro u otros. Ningún gobierno ha encontrado solución a este problema. Por otro lado, como están todo el día tirados en la vereda, conocen todos los movimientos de los vecinos; lo que me preocupa, por los posibles vínculos con delincuentes.



5- La video vigilancia de la policía, a través de las cámaras instaladas en diferentes puntos de la ciudad, puede determinar cuántos y en qué lugares se dan estas situaciones. Así se podría solucionar este problema de vieja data. Y a pesar de la pandemia que ocupa todos los esfuerzos del gobierno, nos permitiría una mejor convivencia entre los ciudadanos de bien.