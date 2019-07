En situación de calle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|Voy comenzar esta carta con una dato negativo; según el Mides, en el último relevamiento realizado en el pasado mes de abril, habrían 2038 personas viviendo en la calle.



¡Sí señores, cifra muy grande para un país tan chiquito como el nuestro!

Y la verdad que no lo entiendo. Ni comprendo para qué pagamos tantos impuestos si ni siquiera se puede ayudar correctamente a esta gente que tanto necesita.



¿Para qué está el Mides? ¿Para dar limosna, nada más?



¡Hasta cuándo tendremos que esperar para que se determine la internación compulsiva y comencemos a salvar vidas de una buena vez!



Los primeros días de julio, con la ola polar, murió José, tenía 59 años. Según tengo entendido dormía en el patio de una casa abandonada a pocos metros de un refugio del Mides. Dos días después, murió otro hombre de 67 años que vivía en la calle, en Pando, Canelones.



¡Qué indignación e impotencia causa todo esto!



Debería ser una alerta roja para el Mides!; y sin embargo, la impresión que tengo es que cada vez que se le pregunta a algún directivo siempre hay excusas que no convencen a nadie.



A pesar de todo tengo que resaltar algo muy positivo y que me llena de orgullo. El uruguayo es solidario, siempre lo ha sido y lo será; y mucho antes del Mides...



Hay iniciativas ciudadanas que lo llenan a uno de emoción; como un señor que tiene un kiosco en Malvín y que con un cartel en la puerta de su negocio invita a los que están con frío a tomar un té, café o una sopa. ¡Gente buena, que le dicen!



Pero hay más: el grupo de voluntarios Algo por Alguien, que reparte comida en la Plaza del Entrevero; la Ong Plato Caliente, que recorre los barrios carenciados de Carrasco Norte y Malvín Norte; el Movimiento Luceros, cuyos voluntarios se movilizan todas las semanas, desde marzo hasta diciembre, para llevar comida a los más necesitados; los voluntarios de la Ong Proyecto América que además de contar con un comedor, sus voluntarios salen a recorrer las calles para entregar un plato de comida al que lo necesita.



¡Gracias uruguayos por la labor que desempeñan!



Lástima que desde el Estado no se trabaje con la misma entrega, ganas, voluntad y cariño que ustedes lo hacen. Por lo menos esa es mi impresión.

Y el resultado de la gestión lo demuestra: en tres años aumentó un 20% la cifra de personas que viven en situación de calle.



¡Esta situación tiene que cambiar! ¡No se puede morir de frío un ciudadano en nuestro país! ¡Es una vergüenza!