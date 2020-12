Situación en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Se conocieron estudios de la Universidad Católica del vecino país, y los resultados son realmente alarmantes.



Argentina tiene casi la mitad de la población pobre (¡20 millones!). Un 67 % de los menores de 17 años también lo son. Hay más de 10 % de indigentes (casi 5 millones que no tienen siquiera para comer).



El salario mínimo ronda los 100 dólares; una jubilación un poquito más... Han "pateado" hacia adelante el pago de una de las deudas más grandes con el FMI...



No se ven, ni se auspician grandes inversiones. El país es inestable; las condiciones, leyes, impuestos y decretos variantes, así lo determinan y ahuyentan las multinacionales. (Tienen más de 10 valores para el dólar...).



No se crean internamente nuevos recursos; todos los gobiernos (sin excepción) dependen y esperan los ingresos del viejo y sufrido campo: soja, trigo y carne, como en los años cincuenta...



Todos los gobiernos le dedican más a la política que a la macroeconomía; más a la grieta que a mirar economías de futuro, inversiones, etc.

La política hoy reinante se alinea al aislamiento con el mundo, y al acercamiento con países que no la están pasando bien.



Alemania, con 10 veces menos territorio, tiene un PBI per cápita de casi 10 veces más...



En fin, la Argentina que otrora conocíamos ya no existe; pareciera un país con potencial, pero las sucesivas administraciones la han llevado a la total ruina, sin futuro.