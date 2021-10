Situación en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|A nadie le pasa desapercibido que el gobierno argentino está pasando un mal momento.



Erró al decretar la cuarentena obligatoria que propició una caída exponencial en la economía. No logra bajar la pobreza que ronda el 50% y además de los “vacunatorios vip”, festejó cumpleaños familiares con reuniones prohibidas.



El pueblo no se lo perdonó y se lo demostró en las urnas, aplicándole una primera dosis de la vacuna de la verdad, aunque no existe certeza de que en noviembre no los vuelvan a votar.



Así se manifiesta la política argentina manejando los dineros fiscales a su libre albedrío, despilfarrando hoy para recuperar sus votantes, o robando ayer a mano abierta, sin que la justicia pueda, definitivamente, “hacer justicia”.



Y como prueba burlesca, como ofensa a la razón, como atropello a la inteligencia, sin que se les mueva un pelo, presidente y vice presentan, ante la oficina anticorrupción, sus patrimonios: Alberto Fernández declara la totalidad de bienes por US$ 58.000 y Cristina Fernández certifica en declaración jurada, el patrimonio total en US$ 167.000.



Si esto no es una vergonzosa patraña, descaradamente ofensiva al más simple ciudadano, entonces, hermanos argentinos, o le aplican la 2ª. dosis en noviembre o sigan votándolos, que aquí no pasa nada.