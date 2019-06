Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tengo 61 años y soy socio de una mutualista.



En el transcurso de mi vida fui acumulando algún medicamento que consumo a diario. Los mismos profesionales que me fueron atendiendo me aconsejaban comprar alguno de ellos porque la mutualista no los tiene. Al día de hoy gasto por concepto de sellados para levantar en la mutualista $900 por mes aproximadamente, mientras tanto, gasto $4500 por mes en farmacias privadas.



Me siento desprotegido por el sistema de salud de este país.



¡Ahora entiendo cómo se van hacer cargo de tratamientos millonarios si los centros asistenciales dan “aspirinas”!