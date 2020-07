Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Se ha argumentado que el "Sistema de Cuidados es para países ricos” y por ello se lo ha fusionado con el Programa Nacional de Discapacidad. Y se argumenta que es por un tema de recursos.



Me parece un grave error.



El Sistema de Cuidados es una necesidad. Y tomaré, acá, sobre todo, a los adultos mayores, que, según es sabido, forman una muy buena parte de nuestra sociedad y en su mayor parte, viven solos.



Cuando las enfermedades vienen, ya no pueden valerse por sí mismos y el Sistema de Cuidados les permite permanecer en su domicilio con los cuidados que su edad y sus dolencias lo requieren.



Quizás hubiera necesitado una revisión, ya que cuidadoras por cuatro horas es muy poco tiempo y se necesitarían seis por día; lo cual hace perder la esencia del Sistema.



Pero fusionarlo al de Incapacidad no tiene razón de ser.



Como siempre, los ancianos siguen relegados en nuestra sociedad y ellos son nuestros mayores, quienes han dado al país los hijos y nietos que hoy habitamos en nuestra tierra; hijos y nietos que son los motores de la patria.

¿Debemos abandonarlos?

Hace poco tiempo se volvió sobre ese tema por un brote de Covid-19 en un geriátrico. Pero, apagado el brote, se apagó el interés.



Los que están en sus hogares, viven, en su mayoría, solos. Solos física y emocionalmente.



¿Qué les podemos ofrecer?, ¿el Piñeyro del Campo? ¿Un geriátrico como esos varias veces denunciados?



No, es obligación del Estado velar por aquellos que están solos, pero necesitan ayuda; y tampoco pueden pagar grandes cifras para ir a un residencial que atienda todas sus necesidades.



¡Es ahí donde está el rol del Estado! Y eso debe ser un fin esencial.

Sin duda, niños y discapacitados también deben ser atendidos.



Pero, siempre resultan los ancianos los más relegados.



Aprendamos de Japón, donde los ancianos tienen un rol preponderante en la familia y en la sociedad.



¡El Sistema de Cuidados se necesita!