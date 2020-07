De qué sirve rasgarse las vestiduras ahora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Días atrás, asistimos a otro hecho lamentable donde un uruguayo en situación de calle muere por no poder ingresar a un refugio en uno de los días más fríos del año.



Esta situación como sociedad debería conmovernos.



Yo transito por las calles de nuestra capital y si bien sé que hay quienes prefieren quedarse en la calle porque el vicio tira más que la propia vida, hay muchas personas que por diferentes circunstancias no pueden acceder a una vivienda digna y terminan solicitando asistencia del Estado. Estas personas no hace dos días que están así... hace años.



Claro está que para quien vive en la calle solicitar esta asistencia siempre fue complejo, desde la famosa puerta de entrada hasta los 0800; quien vive en la calle no tiene como dirigirse a los referentes del MIDES, salvo que estos pasen justamente por donde él o ella están. Su propia situación les impide estar al tanto de cómo referenciarse o bien carecen de elementos para poder llegar y ser atendidos.



Pero esto no sucede desde ahora, tristemente no es la primera vez que fallece un compatriota en la calle sin atención y esto lo sabemos todos, todos los años mueren uruguayos en situación de calle por hipotermia. De nada sirve que ahora legisladores de la oposición que hasta hace unos meses ocupaban cargos inclusive en el MIDES, vengan a reclamar justicia cuando saben muy bien que bajo su legislatura también fallecieron otros compatriotas y ni siquiera se dignaron en hacerse cargo.



¡Esto no se soluciona así señores! ¡No, no! ¡Venir a rasgarse las vestiduras ahora no sirve! ¡Sirve sí trabajar en conjunto! ¡Sirve sí el reconocer en el otro a un ser humano con derechos y cuyo principal derecho es a la vida y a una vida digna! ¡Sirve el trabajo en conjunto, el arremangarse para ver cómo solucionar esto!



Utilizar esta realidad tan triste para cargarle peso al otro, que hace suya la responsabilidad institucional, habla de una gran mediocridad y de una gran falta de empatía hacia los grupos sociales más desvalidos.



¡Arremangarse y trabajar juntos señores!, y a dejar de lado la demagogia y politiquería barata que con ella no llegamos a nada.