Siniestros de tránsito

@|Soy el Presidente de la Asociación Nacional de Escuelas de Conducir del Uruguay (ANDIPEC), y por este tema venimos peleando hace mucho tiempo con las diferentes autoridades: con la Unasev (Pte. Esc. Alejandro Draper, Director Sr. Manzor y con el Secretario Ejecutivo Sr. Jorge Alfaro), en el Congreso de Intendentes, desde que estaba Falero, con el MEC, pero ninguno nos escuchó. ¡Y seguimos igual! Planteamos el tema al senador Manini Ríos y al diputado de la Lista 40, Gabriel Gianoni, en la Comisión de Educación de la misma Cámara y nada. Pero también solicitamos en cuatro oportunidades entrevistas al Sr. Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, también sin respuestas.



En el Uruguay fallecen casi 500 personas por año, tanto en las rutas nacionales como en las ciudades. La tendencia ha aumentado este año en las rutas. ¡Es lamentable! A eso debemos sumarle los gastos económicos que tiene el país en la recuperación de todos aquellos que quedan con secuelas por los siniestros. Tal es así que esos gastos rondan o superan el 1% del PBI.



¡Se puede bajar si hay voluntad política!



Por ahora entendemos que no existe voluntad política de solucionar un problema que hoy es cada día más grave.



Hemos planteado algunos caminos para poder ir cambiando lentamente la cultura de cómo conducirnos en la vía pública, no solo los automovilistas, sino también todos aquellos que intervienen en la Educación Vial.



Esto que está pasando no se arregla con parches. El parque automotriz ha aumentado sustancialmente, los vehículos son más veloces, más sofisticados, todo ha evolucionado; pero con estos pequeños arreglos no se soluciona el problema y menos a tan corto plazo.



Hace unos días, escuchamos al Intendente Vidalín planteando la posibilidad de bajar la edad de expedición de la licencia de conducir a 16 o 17 años. No entendemos si era en broma o en serio.



¿El Intendente Vidalín está al día de los datos de la siniestralidad? ¿Sabe que en Uruguay existen 19 formas de rendir un examen práctico, sin tener en cuenta que cada examinador de cada Intendencia tiene su librito propio? ¿Sabe que manejar un camión cargado de troncos en las rutas nacionales no es lo mismo que manejar un auto de 1000 kilos y en ambos casos se producen siniestros gravísimos?



Como medida laboral la vemos impecable, ahora nos gustaría saber si el Intendente Vidalín ponderó los daños y el beneficio que puede tener esa medida. ¡Estamos hablando de vidas humanas, de personas que mueren o quedan postradas de por vida!



Pero para no salir del asombro leímos otra primicia: el Director de la Unasev, el Sr. Manzor, manifestó que desde la Unasev se prevé renovar la licencia de conducir cada 2 años; basándose en los temas de imprudencia y de mecánica. ¡Es ridículo! ¿En qué mejora el renovar la licencia de conducir cada dos años, si el problema es la mecánica y la imprudencia?



Al imprudente le falta educación y lo seguirá siendo hasta que lo corrijan. El problema mecánico pasa por el control vehicular de las Intendencias. Esto lo único que trae es que las Intendencias recauden más. Nos parece que no se busca solución al problema.



Preguntamos al Director Manzor: ¿no será mejor educar, fiscalizar y unificar en lo Nacional, más que inventar?



Educar en las escuelas y en los liceos como planteamos.

Educar a los instructores a nivel Nacional como planteamos.

Unificar criterios en lo Nacional para los exámenes prácticos, un solo librito, un solo país.