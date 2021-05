El síndrome del gallo azul

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|El Poder Ejecutivo deja librada a la libertad responsable de cada uno de nosotros el vacunarnos o no.



Equivale a decir que la suerte sanitaria y económica (amén de otras consecuencias conexas) de toda nuestra nación, dependerá de cuán y cuántos seamos responsables como ciudadanos.



Nos va (se nos está yendo) la vida en ello.



Son loables los esfuerzos que desde el Ejecutivo -con sus errores y aciertos- se hacen para concientizarnos a todos de vacunarnos a fin de lograr, cuanto antes, la ansiada inmunidad general.



Pero debiera tenerse en cuenta que - por diversos factores que no son del caso analizar ahora- no todos poseemos la misma percepción del profundo significado y alcance de tan hermosas palabras: "libertad responsable".



Mucho me temo que una parte importante de nuestros conciudadanos la ignoran olímpicamente.



Y no por maldad, ni por ánimo de llevar la contraria, sino por no ser conscientes de su propósito y contenido.

Cuando la barca, dañado su casco amenaza hundirse, no diremos pasivamente: “Señores: el que quiera, ayude a achicar”.



Esa "incomprensible" reacción negacionista de una parte de nosotros, enfrentados a la tibia exhortación oficial de hacer buen uso de nuestra "libertad responsable", es similar al "fenómeno del gallo azul", en referencia a un precioso y doliente poema del recordado maestro Washington Benavides, cuya música pegadiza vemos bailar alegremente en todos los escenarios de la patria.



Si los bailarines escuchasen, entendiesen (o alguien les explicase) su letra, cesarían de inmediato en sus alegres evoluciones.



Algo está fallando en la forma oficial de comunicar la emergencia social que estamos viviendo.



La gente - nuestra gente- si se le explica con claridad y humildad, entiende. Y copia los buenos ejemplos.



Por tanto, algo debe hacerse desde el Ejecutivo para revertir, a tiempo, este "síndrome del gallo azul" sanitario.