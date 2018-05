Sindicatos

@|¡Otra vez Ancap! Creo seriamente que debe haber una regulación para los paros.



Me parece una falta de respeto total que un puñado de personas que apoyan a otras (ni siquiera son ellas mismas) puedan perjudicar a todo un país.



¿No hay un orden constituido? ¿La mayoría de los ciudadanos no tenemos quien nos proteja en el Estado?



El Pit Cnt no tiene personería jurídica, maneja millones de pesos y hace una labor de sus asociados compartible, pero debe ser regulado. Los paros tienen que ser justificados y aprobados, deben ser una última instancia y previamente haber agotado instancias de diálogo.



Estamos de rehenes de situaciones que nos son ajenas.



Lamentablemente están organizados como para que ningún partido, ni ningún político se atreva a ponerle el cascabel al gato. Le están haciendo un daño grande a todo el país, a los que trabajamos acá y a los que nos miran de afuera, que cada vez más dudan.