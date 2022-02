Sindicatos uruguayos (I)

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|AEBU y Fancap están empeñados en chantajear al país todo, por sus conveniencias. Ambos sindicatos creen ser dueños de las empresas donde se encuentran y olvidan o intentan disimular su gran apetito por un estatus que nadie les dio.



La inamovilidad de los funcionarios públicos vuelve a irrumpir en un escenario complicado. Si ella no existiera y de verdad los puestos de trabajo fueran igualmente considerados en el sector privado y público, muchas de estas causas dejarían de existir.



En primer lugar, porque el rendimiento sería el juez de permanecer o no en el empleo y además, porque si las empresas son eficientes los puestos se defienden. Caso contrario se pierden. Las razones que unos y otros presentan son tan contradictorias como sus reclamos.



Se sabe que el portland es deficitario en la estatal y por el contrario exitoso en las privadas que están en el mismo país y sujetas a competencia, cosa que en la estatal no importa al sindicato. Y aquí vale recordar que la gestión del FA la llevó a la ruina y Fancap al profundo silencio. ¿No debían defender su fuente de trabajo y su salario?



En el caso de los bancarios oficiales, mientras por un lado la empresa busca promocionar sus servicios y bajar sus costos, los funcionarios quieren más y más salario, porque creen que el Banco debe repartir sus ganancias con ellos; mientras, la gestión y el destino del país que lo arregle el Directorio, si ellos, amos y señores, lo permiten.



La defensa de las empresas en manos del Estado se defiende con mayor productividad y eficiencia, que supone servicios más baratos y mejores. No se defiende con reclamos que solo miran al mango de la sartén y no a lo que se está cocinando. Y no se defiende con declaraciones, paros, marchas y amenazas como si el resto del país tuviera una deuda de honor con quienes abusan de un poder que creen no tiene reparos hasta chantajear a quien se le oponga.



Eso se llama ir contra “los millonarios”, cuando en verdad se va contra los trabajadores más perjudicados por la pandemia y en paralelo.