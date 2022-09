Sindicatos y lucha ¿obrera?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los sindicatos están en franca lucha contra todo lo que hace el actual gobierno; es decir, están en una confrontación encarnizada contra la mayoría de los ciudadanos de este país que elegimos este gobierno.



La lista es interminable, y todo coordinado por el Pit Cnt y el presidente actual del Frente Amplio. Todo sirve para denostar al gobierno y sus figuras, arrancando por la brutal represión en plaza Seregni, llegando a la conferencia de prensa donde Fernando Pereira presentó las 50 denuncias de abuso policial, que se aclararon todas y no fueron tales, o sea violín en bolsa con todo eso.



Ahora es AEBU que tranca todo por 3 empleados que no acordaron con el Citibank, los otros 26 aceptaron.



Días atrás, contrataron en un banco a una persona que había sido despedida del Citi, pero tenía el pecado de que no estaba sindicalizada... Se armó terrible lío y ocuparon el banco. O sea, ¿la lucha es entre afiliados, no afiliados y las empresas?



¿Detienen la banca porque un banco contrató a una persona no afiliada?

Es el colmo que un banco no pueda decidir a quien contratar; ¿dónde estamos?



Esto no es la república del Pit Cnt, son una minoría y no pueden tomarse las atribuciones de trancar todo por un contrato.



Intento conectarme al e-brou y está caído... Llamo a los teléfonos y están fuera de servicio...



No creo en las casualidades y entiendo que detener un equipo informático en forma deliberada debería ser un delito y Fiscalía debería investigar. No puede ser que distorsionen todo, son unos privilegiados y protestan perjudicando a todo el mundo.



Antes fue Conaprole, que también son privilegiados y deberían hacer una pasantía en un tambo para ver qué es trabajar en serio!!!



Como la canción de Serrat: “harto ya de estar harto”...