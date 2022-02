Los sindicatos​

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Desde que comenzó este gobierno no sólo ha tenido que luchar contra una pandemia sanitaria sino también contra una pandemia sindical. Desde marzo del 2020, quienes han impulsado trancar al gobierno han sido Fernando Pereira y Marcelo Abdala, que actúan más como dirigentes políticos que como dirigentes sindicales. Aún no han asimilado que el Frente Amplio, que los apadrinó durante 15 años, haya perdido el poder.



En este momento, estamos enfrentados al sindicato bancario que ha amenazado con paralizar la actividad financiera durante 10 días. Son los menos indicados en reclamar por mejor salario, cuando en el 2021 tuvieron un aumento mayor a la inflación. Además, son unos privilegiados pues reciben sueldos de 6 cifras, son inamovibles y en el año cobran 16 sueldos. Esto es una excusa más, pues en las movilizaciones hemos visto carteles a favor del SÍ, que agregan al petitorio.



Incluso tienen planificado hacer una marcha hacia Punta del Este que lo único que va a lograr es generarle problemas a quienes están trabajando en el turismo.



Los empleados públicos han sido los menos perjudicados con esta pandemia, pues no pierden su trabajo y a fin de mes cobran religiosamente. Sin embargo, siempre están buscando generar problemas sin importarles a quienes perjudican.



Los uruguayos estamos cansados de soportar a estos patoteros que les molesta que con la LUC no pueden cometer los abusos de antes: impedir el ingreso a los lugares de trabajo cuando había paro, ocupar los mismos y hacer piquetes para impedir la circulación libremente.



La Constitución permite la huelga, no los abusos patoteros.



Se dicen defensores de los derechos de los trabajadores, sin embargo, no explican por qué no existen sindicatos en Cuba, Venezuela y Nicaragua; paraísos terrenales según ellos, donde la gente no puede reclamar por sus derechos y cuando lo hacen, son asesinados. Esos gobiernos han encontrado una forma más disimulada de eliminarlos: dejan que mueran de hambre, mientras los dictadores gobernantes comen caviar y beben champagne. Si es tan maravilloso vivir en esos lugares, la izquierda uruguaya debería aprovechar la situación y mudarse allí e instruir a la población en derecho sindical.



El 27 de marzo debemos pintar el país de celeste con las papeletas del NO, que vamos a depositar en la urna. Hay que hacerle ver a la población las mentiras que están diciendo de modo que caigan por su propio peso.



Ellos ya vieron las encuestas y están seguros de que pierden pues recientemente Fernando Pereira en un discurso dijo que si no sale el SÍ al otro día van a seguir luchando.