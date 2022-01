Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Son fechas donde algunas actitudes de los sindicatos que pretenden imponer razones, demuestran la validez de medidas contenidas en la LUC.



Los piquetes no van más y esto debe quedar muy claro. Tampoco dejar sin transporte a la ciudadanía por deudas, ya que no son los usuarios los que no les pagan.



No hay razones que justifiquen estas verdaderas provocaciones que sólo buscan imponer y condicionar a quienes deben garantizar el orden público.



Los derechos se sostienen con herramientas hábiles. Si hay deudas, con acciones contra los deudores; si faltan controles, contra quienes no los hacen.



Pero nunca contra la población ajena y menos contra quienes no comparten sus acciones.



Eso es, ni más ni menos, una provocación que tiene, claramente, otros fines.



Lo que no se puede hacer es atacar a la población para lograr objetivos partidistas y no otra cosa. ¿No le parece?