@|¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Sirven? Algunos los odian y otros los adoran. Para mi son una fantástica herramienta.



¡Ojo!, no estos politizados, sin controles, con dirigentes enquistados como reyes. ¡No, estos no!



Vamos a no ir a los últimos y deplorables actos sobre lo hecho con el gremio policial. Pero sí deberíamos establecer las bases para que sirvan a sus mandantes, para que se transformen en útiles herramientas de progreso.



¿Cuáles serían algunas de esas bases que se deberían implementar?



1) Personería jurídica. Se debe dialogar entre pares, no por un lado -alguien- y por el otro una entelequia.



2) Reglamentados. Para representar a un colectivo deben tener un porcentaje de aceptación (¿50%?), me parece básico. Las votaciones deben ser con voto secreto; los dirigentes podrán ser reelectos una vez.



3) Los Estatutos deben exigir fines concretos de defensa de sus mandantes, en sus labores específicas.



En esta democracia que vivimos tenemos órganos políticos que nos representan y deben actuar, no se deben tener múltiples fuentes de poder opinando y trancando al país sin legitimidad. Caemos en un caos de opiniones ilegítimas, alentadas por ideologías minoritarias que se han adueñado de sectores de poder autoconvocados.



Algunos de los sindicatos actuales, como en la enseñanza, están totalmente en contra de evolucionar y el país necesita hacerlo.



Hay ejemplos en el mundo de cómo transformar a los sindicatos en herramientas útiles para ellos mismos y para todos.



Pongámosle el cascabel al gato sin miedo. ¡Lo que cuesta vale!