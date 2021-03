Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En votación cuestionada, el PIT CNT resolvió suspender al Sindicato que aglutina a los funcionarios policiales de Montevideo (SIFPOM) según ha trascendido, por representar ese gremio al “aparato represor del Estado” como sostienen sus detractores. Mientras que sus dirigentes han expresado, en forma clara y contundente, que han cumplido con la razón de ser de su existencia institucional: como es la defensa de los derechos e intereses de sus afiliados.



Esta decisión, evidentemente política, deja al descubierto intereses que van más allá de los presuntos “derechos de los trabajadores” que este Plenario dice defender. Y se han oído voces que piden “tiempo”, antes que el sindicato suspendido resuelva si permanece o no dentro del PlT CNT, y buscan sea tratado el asunto nuevamente en su próximo congreso de trabajadores.



Tal vez porque este sindicato ha dado muestras de “afinidad” con el actual Ministro del Interior, en quien han encontrado a un jerarca que los escucha. Eso ha molestado a algunos dirigentes más proclives a la confrontación con el actual gobierno de coalición.



Tal vez, que este sindicato policial no apoye la recolección de firmas contra la Ley de Urgente Consideración y haya dejado en libertad a sus afiliados en este asunto, haya sido otro “ingrediente” que evidentemente les “hace ruido” o lisa y llanamente les “molesta” a quienes promovieron su sanción.

Sin duda desconocen que los funcionarios policiales deben cumplir las funciones que les imponen las leyes y la Constitución de la República, y que actuando dentro de la Ley, deben acatar órdenes y cumplir con sus cometidos, mal que pueda endilgárseles constituir el “aparato represor” del Estado a quien sirven.



Recordemos además que en sus tareas preventivas y disuasivas, así como en la represión de los delitos, sirven ante todo a la ciudadanía, y que promueven la pacífica convivencia preservando personas y bienes.



La defensa que ha realizado el gremio hoy suspendido, de los derechos de sus afiliados en casos que han trascendido y que incluso llegaron a los ámbitos judiciales, como el de la Plaza Seregni, no ha podido ser mejor, han actuado conforme a derecho en cada uno de ellos.



Tal vez sus detractores no se han percatado que hoy, la consideración a los funcionarios policiales es muy distinta a la que venía dándose en los quince años anteriores.



Que los egresados del Instituto de Formación Policial hayan recibido de manos del propio Presidente de la República su espadín de mando, marca la diferencia y constituye un hecho que los enaltece y los prestigia.



Las normas jurídicas aprobadas en la LUC y que el PIT CNT busca recolectar firmas para lograr su derogación, eran más que necesarias para fortalecer el accionar de las fuerzas del orden, así como para restaurar su autoridad.

Entendemos que la adoptada ha sido una decisión equivocada, que tal vez pueda ser reconsiderada e incluso dejada sin efecto, pero deja entrever las fisuras que anotamos. Y nos llama a pensar cuáles son los verdaderos intereses que realmente defienden los dirigentes sindicales que conducen la importante central de trabajadores alineados en los últimos cinco lustros, a los gobiernos “de izquierda”.