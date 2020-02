Sindicato de Secundaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los docentes de Secundaria, la metodología del No y cero propuesta.

Un sindicato totalmente negativo, pendiente de sus derechos sindicales, de su política político partidaria, que no respeta los derechos de los estudiantes, ni de otros trabajadores.



Rechazan una nueva ley, pero no proponen nada a cambio. Seguro que hay cosas que cambiar de esa ley, pero el caos no es la forma. Hablan de retroceso de la enseñanza usando el mismo verso de comités de base, demostrando claramente el fin político que hay atrás de todo esto.



No proponen soluciones al retroceso que ha tenido la enseñanza en estos últimos años. Todos sabemos que la enseñanza está mal, y ellos son parte de la enseñanza.



Parece que ellos no se enteraron y solo les preocupa que no puedan ocupar los liceos; que no tengan alguna voz o voto; que pierdan el derecho al caos.

¿Para qué quieren la voz y voto, para sólo pensar en paros y ocupaciones?

¿No respetan a la mayoría de la población?



Como docentes con toda la responsabilidad que significa su cargo, se están mostrando como verdaderos irresponsables.



Propongan, busquen que seguro serán escuchados.



Se quejan por la ley de ocupación y ellos mismos dicen que son muy pocos los lugares que se ocupan. Por esos pocos lugares toman de rehén a los estudiantes y a la población en general.



Estamos hartos de la dictadura sindical. De la falta de respeto al derecho de todos.



Actúan solamente en beneficio de intereses propios, crear caos para fomentar disconformidad con las autoridades que no son de su partido.



La última reunión de los docentes no es para buscar soluciones sino preparar acciones contra el próximo gobierno.



La población debería tomar medidas en forma pacífica para evitar el caos, para evitar estos atropellos.



¡Cuidemos al Uruguay!