Conjeturas, paro, ocupación, reclamos, etc.



Un sindicato de Ancap que no recordamos en esta tesitura con el gobierno del Frente Amplio y las pérdidas millonarias de la administración Sendic.



Un sindicato que tiene el derecho constitucional de hacer reclamos, pero que mezcla los mismos con la política partidaria.



Hoy actúan de acuerdo a lo que parece ser un plan frenteamplista para desestabilizar al gobierno. Se unen y se turnan con otros sindicatos (COFE, Enseñanza) y mañana serán otros; usando un método que no es nuevo y que hoy lo vemos como una constante en toda América Latina, fiel al plan desestabilizador del Foro de San Pablo. Basta leerlo para entender.



El caos puede ayudar a un partido político, pero perjudica al trabajador por mucho tiempo.



Una minoría no debe poder más que la mayoría. Ya nos pasó y no nos fue nada bien.