Sindicalismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|En un programa de TV, la dirigente sindical del gremio banca oficial, dio una cátedra de cómo dirigir el principal banco del país.



Seguramente será llamada por los principales bancos del mundo para contratar sur servicios y acá viene la duda: ¿aceptará o seguirá ocupando su puesto?



El gobierno anterior les hizo creer que los dirigentes sindicales saben cómo dirigir las empresas. Tenemos los casos muy claros de Ancap, Antel y la Banca, los demás todavía no se animan.



La marcha prevista hacia Punta del Este es un desatino muy pensado, ya que van a ir cuando los trabajadores tienen la última vacación del año y van a entorpecer los movimientos y a perjudicar a los trabajadores del turismo que también tienen la última oportunidad del verano, ya que no ganan 15 sueldos al año.



Con respeto a los millonarios de Punta del Este, estos dan trabajo a miles de personas en Maldonado.



Pero la orden es promover la LUC, cueste lo que cueste. Cada acto de este tipo le va a jugar en contra; y para terminar, averigüen cuántos bancarios tienen casa en Punta y también ex bancarios, por lo cual no es ningún pecado.

​