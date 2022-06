Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La verdad es que el Frente Amplio hace rato que perdió la vergüenza y lo que es peor, la moral, para salir a pedir explicaciones sobre un tatuaje con connotaciones nazis.



Cabe recalcar que las explicaciones del Agente Policial, por más justificaciones que quiera hacer sobre el origen de dicho símbolo, no tienen lugar.



La mayoría de la simbología que utilizó el Partido Nacional Socialista Alemán no fueron de invención propia, sino que fueron tomadas de otras culturas, el ejemplo más claro es la propia esvástica que proviene del sánscrito “svastika” y significaba “buena fortuna”; y destaco lo de significaba ya que al momento de pasar a ser un símbolo nazi pasó a tener un significado mucho más siniestro, ya nadie se acuerda del origen sino de su utilización más reciente.



¿Pero qué es un símbolo? Es la representación sensible y no verbal, lo que le da la característica de universalidad, de una idea compleja que resulta de un proceso de asimilación y síntesis de esa idea en una cultura.



En pocas palabras, si una persona o entidad usa un símbolo es porque comparte y reconoce esa cultura y sus ideas como propias.



Por esto mismo es que vuelvo al principio y digo que el FA no tiene autoridad alguna para pedir explicaciones, más bien debería tratar de darlas. ¿O acaso el Partido Comunista que utiliza todos los símbolos de la ideología comunista no pertenece al Frente Amplio? Un partido político que acepta que parte de sus integrantes utilicen la hoz y el martillo (responsable de la muerte de más de 100 millones de personas y sigue sumando); la imagen de Ernesto Guevara (conocido asesino sanguinario de gente que no compartía sus ideas); la bandera de la Unión Soviética (símbolo de opresión totalitarismo); celebran la toma de la ciudad de Pando (símbolo de subversión y anarquía).



Puedo seguir dando ejemplos, pero queda claro que la falta de moral que reina dentro de esa fuerza política le niega todo derecho a interpelar a alguien sobre este tema. Les falta vergüenza y les sobra cinismo.