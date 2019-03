Sillas de Ancap

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@| ¡Inadmisible! ¡Qué vergüenza! ¡Qué ejemplo para la sociedad toda!

Un Ente que casi se funde por la gestión de Sendic; ¡que tuvimos que salvarlo todos los uruguayos! Seguimos pagando un combustible altísimo y ainda mais … y ahora nos salen con la compra millonaria de estas sillas.



¡Qué tupé!



Señora Jara, no hay explicación posible para esta compra extraordinaria. ¡Cada silla costó más de $ 92.000! ¡Pero por favor! ¡Es nuestro dinero! Ud. declaró que “son una herramienta de trabajo importante y adecuada para el desarrollo de las funciones de los operadores”. Se imagina Ud. lo que debe estar pensando cada uruguayo en este momento…



Ay señores esto así no funciona… Menos mal que queda poco; aunque me preocupa mucho en qué situación va a entregar el país esta gente…