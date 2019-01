Siguen las sorpresas

@|Seguimos sorprendiéndonos...



Resulta que uno de los delincuentes que intentó volar un cajero está internado en el Sanatorio Americano. Pregunto: ¿quién paga esos gastos? Seguramente con el IRPF y el IASS de todos los trabajadores y los jubilados; ¿o acaso es pariente de algún político?



Todos los daños del shopping y los seguros que aumentarán las pólizas de los damnificados, ¿quién los paga?



Uno de los responsables del intento de robo fue condenado a 3 años de prisión, que seguramente con estudios reducirá la pena. Según comentarios, se anotó en el curso invención de la pólvora. Se comenta que el curso de cerrajería en las prisiones siempre llena los cupos.



¿Alguien pensó lo que hubiera pasado con la explosión en un cajero de una estación de servicio?



El que robó la bicicleta quedó libre; por lo menos lo hubieran obligado a hacer una plana en la comisaría: “No debo robar bicicletas”, unas 5000 veces.



No hay que pensar mucho, por algo los delincuentes no hacen nunca paro y nunca se quejan porque en algunos casos participa toda la familia.

No sé si la propuesta del Dr. Larrañaga es la adecuada, pero es alguien que ve claramente lo que nos espera en un tiempo no muy lejano si no modificamos lo actual.