Siguen los ruidos

@| A decir de Enrique Santos Discépolo en su tango “Yira Yira”, los vecinos de los barrios Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Palermo, Parque Rodó (Sur y Norte), Punta Carretas, Pocitos Nuevo, Buceo y Prado tienen “secas las pilas” del timbre del Intendente Daniel Martínez.



El 6 de diciembre de 2017 le hicieron llegar una solicitud de entrevista con una decena de firmas de contribuyentes de esos barrios para ponerlo al tanto de las situaciones que les aquejan y que, en su mayoría, están originadas en la incontrolable contaminación sonora proveniente de locales de esparcimiento nocturno y de servicios gastronómicos.



Recurrieron al Intendente una vez agotadas todas las instancias en centros comunales, oficinas de la IMM, alcaldías, Defensoría del Vecino y Junta Departamental de Montevideo, donde -a pedido de la Comisión de Legislación y Apelaciones- se entregó el 28/6/17 una propuesta para ordenar la caótica problemática de la nocturnidad, acompañada la misma con más de un centenar de firmas (Expediente 2017-8-02-001869).



Miles de vecinos de Montevideo sufren este calvario durante todo el año y lo que piden es tener derecho a descansar, a disfrutar de sus hogares, a poder estudiar con tranquilidad, a tener un descanso reparador, etc. ¿Es mucho pedir?



¿Por qué Martínez no quiere escuchar lo que tienen para decirle y denunciarle los vecinos? ¿Será porque tiene que ponerle fin a la proliferación de boliches y reconocer la existencia de la masiva ingesta de alcohol en la vía pública? ¿Teme acaso que se le haga saber que en forma permanente se violan los derechos de los vecinos, por la total prescindencia a aplicar la normativa vigente?



¿O le obligarán a que no organice más la Intendencia espectáculos musicales, violando su propia ordenanza sobre el límite de decibelios?

En conclusión, Martínez hará aplicable también para los vecinos otro pasaje del tango cuando “la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás.”